Сили оборони знешкодили 110 ворожих БПЛА

У ніч на 01, березня (з 18:00 28 лютого) противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – “шахеди”.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

