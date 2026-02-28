Ненависть зросла, а не страх — Зеленський про зиму під ударами рф

Українці пройшли важку та виснажливу зиму, однак це не додало страху, а лише посилило ненависть до російських атак. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами глави держави, зима стала важким випробуванням не лише фізично, а й емоційно. Водночас він наголосив, що неправдою було б стверджувати, що українці готові «все віддати» лише для того, щоб Росія припинила ракетні та дронові удари.

Зеленський зазначив, що російська сторона більше не шукає виправдань своїм ударам по енергетичній інфраструктурі. Якщо раніше лунали заяви про «випадкові влучання» або удари по військових цілях, то нині, за його словами, росіяни відкрито говорять про атаки на енергетику.

Реклама

Реклама

Президент підкреслив, що метою таких дій є посіяти хаос, однак цього не вдалося досягти. Він також заявив, що Росія не змогла провести успішну наступальну операцію у 2025 році, після чого зосередила удари на критичній цивільній інфраструктурі — лікарнях, підстанціях, об’єктах водо- та газопостачання.