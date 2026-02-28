“Накрутили” 2,6 млн грн: заступницю мера та чиновницю підозрюють у завищенні ціни будинку для багатодітної родини

У Хмельницькій області викрили схему розтрати державних коштів під час придбання будинку для багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб. У справі підозрюють заступницю міського голови та начальницю управління праці й соціального захисту населення однієї з міських рад Хмельницького району. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2025 року громаді виділили 6,2 млн грн субвенції на придбання будинку сімейного типу для родини ВПО. Посадовиці підібрали об’єкт та замовили оцінку, яка не відповідала ринковій вартості, фактично «підлаштувавши» суму під розмір виділеної субвенції.

На Хмельниччині викрили схему із завищенням вартості будинку для родини ВПО

Договір купівлі-продажу уклали в серпні 2025 року. Проведені експертизи підтвердили завищення вартості об’єкта на 2,6 млн грн.

Прокурори повідомили обом посадовицям про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи та відсторонив від займаних посад.