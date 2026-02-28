Біля авіаносця “Шарль де Голль” у Швеції придушили російський дрон

Шведські збройні сили заявили, що придушили російський дрон поблизу французького авіаносця «Шарль де Голль», який перебував у територіальних водах країни. За даними влади, безпілотник запустили з російського розвідувального корабля.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією французьких збройних сил, дрон виявили за сім морських миль (13 км) від авіаносця — єдиного у складі ВМС Франції. Корабель перебуває в порту Мальме, куди прибув уперше, та має взяти участь у навчаннях НАТО в регіоні.

Міністерство оборони Швеції заявило, що дрон було запущено з російського розвідувального корабля «Жигулівськ», який перебував у територіальних водах країни. За пересуваннями цього судна стежив шведський корабель Rapp.

За словами військових, бортові системи шведського корабля зафіксували дронову активність у районі, після чого було вжито контрзаходів для придушення безпілотника.

Шведське Міноборони також звинуватило російський корабель у порушенні міжнародних правил, на підставі яких він увійшов до територіальних вод країни. Міністерство оборони Росії ці заяви наразі не коментувало.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який прибув на борт «Шарля де Голля» разом із главою МЗС Франції, назвав інцидент серйозним, але очікуваним. За його словами, все вказує на те, що Росія порушила повітряний простір Швеції дронами, а технічна експертиза триває.