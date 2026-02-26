Експерти підтвердили використання РФ ракети, через яку США вийшли з ядерного договору

Уламки ракет, знайдені після російських ударів по Україні, свідчать про використання Москвою крилатої ракети 9М729, розробка якої стала підставою для виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у 2019 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на висновки двох експертів.

Аналіз ґрунтується на фотографіях фрагментів ракети, наданих агентству трьома джерелами в українських правоохоронних органах. На оприлюднених зображеннях видно маркування 9М729 та серійний номер, а також уламки, подібні до інших ракет цього типу. Аналітики компанії Janes заявили про високу ймовірність того, що йдеться саме про наземну версію 9М729.

Зображення фрагментів російської ракети 9М729, надане українськими правоохоронними органами / Фото: Reuters

За даними джерел, фрагменти було виявлено у Житомирській, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити місце та час зйомки фотографій.

Розробка 9М729 стала причиною виходу президента Дональда Трампа з Договору про РСМД у 2019 році, оскільки, за оцінками США, ракета перевищувала дозволену дальність у 500 км. Українська Генпрокуратура раніше повідомляла, що одна з ракет, випущених 5 жовтня минулого року, пролетіла понад 1 200 км та влучила у житловий будинок у селі Лапаївка біля Львова, внаслідок чого загинули п’ятеро цивільних.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та джерела повідомили Reuters, що Росія застосовувала 9М729 двічі у 2022 році та 23 рази між серпнем і жовтнем минулого року. За словами одного з джерел, 17 лютого цього року було випущено щонайменше чотири такі ракети.

9М729, як і нова ракета середньої дальності «Орешник», може нести як ядерну, так і звичайну бойову частину. За даними ресурсу Missile Threat Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, її дальність може сягати 2 500 км, що ставить під досяжність столиці європейських країн.

Reuters зазначає, що припинення дії договорів про контроль над озброєннями, включно з завершенням дії New START цього місяця, свідчить про подальший демонтаж системи ядерного стримування, сформованої після холодної війни. Росія раніше заперечувала порушення умов договору та стверджувала, що ракета не перевищує дозволеної дальності.

Міністерство оборони РФ не відповіло на запит агентства про коментар. Експерти зазначають, що використання ракети з ядерним потенціалом у бойових умовах дозволяє аналітикам детально вивчити її характеристики та оцінити бойові можливості.