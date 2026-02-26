Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ підготували до другого читання: які повноваження передбачені

Проєкт закону про Кіберсили Збройних Сил України доопрацьовано до другого читання. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Документ підготували за результатами спільної роботи профільного комітету, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та органів військової розвідки. Законопроєкт визначає правові та організаційні засади формування у складі Збройних Сил України військової та технічної структури за стандартами НАТО, відповідальної за кібероборону держави, захист суверенітету і територіальної цілісності у кіберпросторі.

Основними завданнями Кіберсил визначено нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування, проведення військових кібероперацій, здобуття та утримання переваги над противником у кіберпросторі, послаблення його спроможностей шляхом операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі, а також захист інформаційних і комунікаційних систем сил оборони.

У Генштабі зазначили, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України кіберпростір є одним із ключових доменів сучасної війни. Інституалізація Кіберсил як окремого роду військ має забезпечити системність, централізоване управління, розвиток спроможностей і підвищення ефективності кібероборони держави.