Після напруженості з США Данія йде на дострокові вибори — голосування 24 березня

Данія проведе дострокові парламентські вибори 24 березня. Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Мете Фредеріксен, яка оголосила про відповідне рішення під час пленарного засідання парламенту в Копенгагені.

Фредеріксен заявила, що рекомендувала королю Фредеріку призначити вибори на 24 березня. Хоча до завершення чинного парламентського терміну залишалося менше року і голосування мало відбутися не пізніше 31 жовтня, дату вирішили перенести.

Як зазначає видання, рішення може бути пов’язане зі зростанням підтримки правлячих соціал-демократів на тлі жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії. Під час виступу в парламенті прем’єрка прямо згадала про напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном та наголосила, що уряд продовжить захищати інтереси Данії.

«Хоча в Данії розпочинається виборча кампанія, світ не чекатиме. Як усім відомо, конфлікт навколо Гренландії ще не завершено. Уряд і надалі дбатиме про інтереси Данії», — сказала Фредеріксен.

Соціал-демократи зазнали поразки на муніципальних виборах у грудні, однак останні опитування показують зростання їхньої підтримки — партія може отримати близько 22% голосів, що майже вдвічі більше, ніж прогнозують для найближчих конкурентів із партії «Зелені ліві».

Наразі Фредеріксен очолює коаліцію разом із центристськими лібералами та партією «Модерати», однак частина її прихильників закликає до тіснішої співпраці з лівими силами. Усередині країни уряд також критикують за недостатньо ефективну реакцію на житлову кризу та нібито правий крен у політиці.

Прем’єрка відмовилася уточнити, з ким саме формуватиме уряд у разі перемоги, заявивши, що не виключає ані співпраці з «політичним центром», ані союзу з лівими партіями. «Я нічого не виключаю наперед. У часи, в яких ми живемо, я утримаюся від остаточних вимог», — зазначила вона.