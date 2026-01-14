Данська та гренландська делегації прибули на переговори у Вашингтон

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен і міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт прибули до Білого дому напередодні зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо. Переговори відбуваються на тлі жорстких заяв президента Дональда Трампа щодо необхідності контролю США над Гренландією.

Данська та гренландська делегації зайшли до будівлі Eisenhower Executive Office Building, де запланована їхня зустріч із представниками американської адміністрації,передає CNN.

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що «будь-що менше» за контроль Сполучених Штатів над Гренландією є «неприйнятним», аргументуючи це потребами національної безпеки США та посиленням НАТО. У дописі в Truth Social він написав, що «НАТО стає значно більш грізним і ефективним, якщо Гренландія перебуває в руках СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ», додавши, що «будь-що менше за це є неприйнятним».

Трамп також наголосив, що, на його думку, приєднання Гренландії є життєво важливим для національної безпеки США та «критично необхідним для Golden Dome, який ми будуємо». Він заявив, що лідери НАТО мають наполягати на тому, щоб Гренландія перейшла під контроль США.

«НАТО має вести нас до цього. ЯКЩО МИ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИМО, ЦЕ ЗРОБЛЯТЬ РОСІЯ АБО КИТАЙ, І ЦЬОГО НЕ СТАНЕТЬСЯ», — написав Трамп, додавши, що без «величезної сили Сполучених Штатів» НАТО не було б ефективною силою стримування.

Напередодні Трамп також відкинув заяви прем’єра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена, який під час пресконференції в Копенгагені сказав, що «Гренландія не хоче бути власністю США, не хоче управлятися США і не стане частиною США», наголосивши на виборі залишатися у складі Королівства Данія.

У відповідь Трамп заявив: «Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але це буде великою проблемою для нього».