Як участь військових США впливає на переговори про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп залучив високопоставлених військових до участі в дипломатичних переговорах, пов’язаних із ядерною програмою Ірану та врегулюванням війни між Росією та Україною. Про це повідомляє The Associated Press.

Зокрема, командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер уперше долучився до непрямих переговорів між США та Іраном, які відбулися в Омані. Його участь у переговорах у військовій формі, за оцінками аналітиків, мала продемонструвати військову присутність США в регіоні на тлі загострення напруженості.

Паралельно міністр армії США Ден Дрісколл отримав одну з ключових ролей у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. За даними джерел, він підтримував постійний контакт з українськими посадовцями між раундами переговорів і виступав своєрідним посередником між Києвом та представниками адміністрації Трампа.

Експерти зазначають, що залучення чинних військових до дипломатичних процесів свідчить про зміну традиційного підходу США до зовнішньої політики. Колишні посадовці та аналітики вказують, що така практика може сигналізувати як готовність до жорсткіших дій, так і прагнення використати військову експертизу в складних переговорах.

Водночас деякі фахівці наголошують, що участь командувача CENTCOM у переговорах з Іраном є нетиповою та радше має демонстративний характер. Інші ж вважають, що військові володіють необхідними технічними знаннями для оцінки можливих домовленостей, зокрема щодо ядерної програми.

За інформацією AP, Білий дім не коментував причини залучення військових до цих переговорів.