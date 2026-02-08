        Суспільство

        Укренерго: у частині областей сьогодні менше аварійних відключень, ніж учора

        Сергій Бордовський
        8 Лютого 2026 11:11
        Ілюстративне фото: УНІАН
        В Україні триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Через значні пошкодження та дефіцит потужності аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів поки зберігаються.

        В Укренерго повідомили, що триває відновлення енергосистеми після двох масованих ракетно-дронових атак, які відбулися протягом цього тижня. Ситуація залишається складною, а рівень дефіциту потужності та пошкодження мереж передачі й розподілу електроенергії наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів.

        Водночас завдяки цілодобовій роботі енергетиків у частині областей сьогодні обсяг застосованих обмежень є меншим, ніж напередодні. Наразі фахівці роблять усе можливе, щоб повернути в роботу обладнання, пошкоджене внаслідок атак. Відновлювальні роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій. При цьому атомна генерація все ще частково розвантажена.

        Через вимушене застосування аварійних відключень оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Споживачів закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

        Також в Укренерго просять після відновлення електропостачання не вмикати потужні електроприлади одночасно та користуватися ними почергово. За можливості енергоємні процеси рекомендують переносити на нічні години, коли навантаження на енергосистему є меншим.


