        Суспільство

        В Укренерго пояснили, де сьогодні застосовують аварійні знеструмлення

        Сергій Бордовський
        2 Лютого 2026 11:18
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: УНІАН
        Ілюстративне фото: УНІАН

        В Україні зросло споживання електроенергії, а в окремих регіонах зберігаються знеструмлення через наслідки обстрілів і складні погодні умови. В усіх областях діють графіки обмеження потужності та погодинних відключень.

        За повідомленням Укренерго, станом на ранок є знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях унаслідок атак на енергетичну інфраструктуру. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через наслідки попередніх російських обстрілів у всіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях додатково застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

        Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 2 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 7,5% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причинами стали зниження температури по всій території України та менший обсяг застосованих обмежень у деяких регіонах. Вчора, 1 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері та перевищив показник попередньої неділі, 25 січня, на 7% через значне похолодання.

        Реклама
        Реклама

        В Укренерго наголосили, що в усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Споживачів закликають максимально обмежити використання потужних електроприладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години після 23:00.

        Крім того, через складні погодні умови — ожеледь та обмерзання ліній електропередачі — на ранок повністю або частково були знеструмлені 162 населені пункти в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини