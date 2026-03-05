На Донеччині та в Криму уражено об’єкти забезпечення російської армії — Генштаб

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 4 березня завдали ударів по низці логістичних об’єктів і місцях зосередження російських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки та склад матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім того, завдано удару по наземному ретранслятору пункту управління ударними безпілотниками типу «Герань»/«Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому Криму.

Реклама

Реклама

Також Сили оборони атакували місця скупчення живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та поблизу Покровська на Донеччині.

У Генштабі зазначили, що втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.