        Події

        На Донеччині та в Криму уражено об’єкти забезпечення російської армії — Генштаб

        Віктор Алєксєєв
        5 Березня 2026 09:50
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ
        Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

        Підрозділи Сил оборони України у ніч на 4 березня завдали ударів по низці логістичних об’єктів і місцях зосередження російських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

        Зокрема, українські військові уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки та склад матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій території Донецької області.

        Крім того, завдано удару по наземному ретранслятору пункту управління ударними безпілотниками типу «Герань»/«Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому Криму.

        Реклама
        Реклама

        Також Сили оборони атакували місця скупчення живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та поблизу Покровська на Донеччині.

        У Генштабі зазначили, що втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини