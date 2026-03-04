        Суспільство

        Сніг і дощ на сході та до +14° на півдні: прогноз погоди в Україні на 5 березня

        Галина Шподарева
        4 Березня 2026 22:10
        Узбережжя Одеси / Фото: Укрінформ
        Узбережжя Одеси / Фото: Укрінформ

        У четвер, 5 березня, в Україні очікується переважно суха погода, однак на сході та північному сході можливі невеликий сніг і дощ. Вночі місцями прогнозують ожеледицю, вдень температура підніметься до +14° у південних областях.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом, завтра погоду на території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому на більшості території опадів не передбачається. Лише на сході країни, а вдень і на північному сході, можливі невеликий сніг та дощ.

        Уночі в північних, Полтавській та Харківській областях місцями очікується ожеледиця на дорогах. До України надходитиме прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с.

        У нічні години температура повітря знижуватиметься до слабкого мінуса. Вдень прогнозують +4…+9 °C, на Закарпатті та півдні країни до +14 °C, тоді як на північному сході буде найпрохолодніше — до +1…+6 °C.

        Погодна мапа України на 5 березня / Фото: Укргідрометцентр

