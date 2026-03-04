        Події

        РФ завдала ракетного удару по залізниці на Одещині: серед поранених двоє дітей

        Галина Шподарева
        4 Березня 2026 16:37
        Сьогодні вдень, 4 березня, окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Постраждали троє людей, зокрема діти.

        Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

        Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

        “Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога. Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються”, – йдеться в повідомленні.

        Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, постраждалі у стані середньої тяжкості.


