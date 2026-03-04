РФ завдала ракетного удару по залізниці на Одещині: серед поранених двоє дітей

Гетманцев звернувся до Антимонопольного комітету через стрибок цін на АЗС

Росія атакувала поїзд на Миколаївщині та намагалася вдарити по пасажирському рейсу — Кулеба

“Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога. Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються”, – йдеться в повідомленні.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба .

Сьогодні вдень, 4 березня, окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Постраждали троє людей, зокрема діти.