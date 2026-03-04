4-річний одесит встановив рекорд України, зробивши 1150 присідань без перерви

Чотирирічний одесит Давид Дулогло встановив рекорд України, виконавши 1150 присідань у безперервному режимі за 1 годину 9 хвилин 48 секунд. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, хлопчик почав активно тренуватися після того, як його старша сестра Мілана встановила власний рекорд України, виконавши 1177 присідань без зупинки за 38 хвилин.

Давид щодня тренувався, відпрацьовуючи техніку повних присідань (full squats), які вважаються одним із найскладніших варіантів цієї вправи. У результаті йому вдалося виконати понад тисячу присідань без перерви та встановити свій перший офіційний рекорд.

Перші привітання юний рекордсмен отримав від своєї сестри Мілани, яка також є рекордсменкою України за кількістю безперервних присідань серед дівчаток.