Кім розкритикував пабліки, які майже в реальному часі показали наслідки удару по Миколаєву

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розкритикував телеграм-пабліки, які майже в режимі реального часу опублікували фото та відео наслідків російської атаки на місто.

За словами Кіма, внаслідок атаки ударних безпілотників по Миколаєву було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа. Один чоловік дістав легкі поранення, його госпіталізували.

«Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії», — заявив Кім.

Реклама

Реклама

Він також зазначив, що на місці події працюють усі необхідні служби.