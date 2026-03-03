У Дніпрі лікарі ВЛК фальсифікували ВІЛ-аналізи для зняття з військового обліку: що їм загрожує

У Дніпрі судитимуть організовану злочинну групу лікарів ВЛК за фальсифікацію аналізів на ВІЛ. Схема діяла з квітня по жовтень 2024 року та охопила щонайменше 48 військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно організованої групи, до якої входили голова та лікарі ВЛК одного з РТЦК та СП Дніпра, а також лікарі відділення профілактики та боротьби зі СНІДом однієї з лікарень міста.

Слідство встановило, що медики створили схему незаконного зняття військовозобов’язаних із військового обліку шляхом внесення неправдивих відомостей до системи “Моніторинг соціально значущих хвороб”. Щонайменше щодо 48 чоловіків були сфальсифіковані результати аналізів крові на ВІЛ.

Такі дії давали підстави визнавати осіб непридатними до військової служби, знімати їх із військового обліку та створювали можливість виїзду за кордон.

Досудове розслідування стосовно дев’ятьох організаторів і виконавців завершено. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та застави. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ст. 336, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 358 КК України скеровано до суду. Санкції передбачають до восьми років позбавлення волі.

Також “клієнтам” лікарів повідомлено про підозру за ст. 336 та ч. 4 ст. 358 КК України. Замовникам “послуг” загрожує до п’яти років позбавлення волі.