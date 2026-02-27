Розкрадання понад 50 млн грн на ремонті Трипільської ТЕС: викрито шістьох учасників схеми

Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами державного підприємства під час ремонту Трипільської ТЕС. За попередніми даними, через оборудку переведено в готівку щонайменше 50 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Правоохоронці викрили службових осіб низки приватних підприємств, які організували схему під час виконання ремонтних робіт на Трипільській ТЕС. Підозрювані залучили родичів і близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній.

На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами, тоді як конкуренція існувала лише формально. У результаті договори укладалися за завідомо завищеною вартістю, а ціни на окремі товари та послуги збільшували у кілька разів.

Різницю між реальною та задекларованою в документах ціною отримували готівкою. Для легалізації коштів укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням. Досудове розслідування задокументувало системну доставку готівки так званими “кур’єрами” до офісів учасників схеми.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію із доказами протиправної оборудки, а також готівку у розмірі понад 19 мільйонів гривень.

Шістьом особам повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двоє фігурантів перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн грн кожному. Місцеперебування ще однієї особи встановлюється.