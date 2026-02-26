Антициклон Heiko принесе суху погоду: прогноз на 27 лютого

27 лютого більшість континентальної Європи, включно з Україною, перебуватиме у зоні впливу антициклону Heiko. Він зумовить переважно суху погоду та подекуди навіть сонячні прояснення. Водночас прибережні райони Європи опиняться під впливом активного циклону Chiara, який розташувався за Скандинавією, тому там очікуються опади та сильний вітер.

За прогнозом Наталки Діденко, в Україні 27 лютого переважатиме суха повітряна маса. Температура повітря залишатиметься низькою: найближчої ночі -1…-6 градусів, удень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У південних та західних областях повітря прогріється до +2…+6 градусів.

У Києві в п’ятницю опади малоймовірні. Вночі очікується до 4 градусів морозу, вдень близько нуля.

До календарної весни залишилося лише кілька днів, однак погода в Україні поки що залишатиметься стриманою: вночі невеликі «мінуси», удень — близько нуля або незначні «плюси».