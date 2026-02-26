Сили оборони уразили РЛС у Джанкої та командний пункт у Брянській області

Сили оборони України у ніч на 26 лютого 2026 року уразили радіолокаційну станцію П-18 «Терек» та радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей. У Генштабі зазначили, що удари завдаються з метою зниження наступального потенціалу російського агресора як на окупованих українських територіях, так і на території рф.

Напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя та пункту управління безпілотниками в районі Полтавки на тимчасово окупованій території Запорізької області, а також по району зосередження живої сили окупантів поблизу Родинського Донецької області.

Реклама

Реклама

Крім того, завдано удару по командно-спостережному пункту ворога в районі населеного пункту Ясноє Солнце Брянської області рф. Факт ураження підтверджено.

У Генштабі також уточнили результати попередніх ударів. Після ураження Нефтєгорського газопереробного заводу в Самарській області 21 лютого 2026 року підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів із подальшим витоком нафтопродуктів.

Також підтверджено руйнування виробничого цеху №22 унаслідок ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).

Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи для обмеження потужностей воєнно-промислового комплексу росії, знищення особового складу окупантів, їхніх пунктів управління, арсеналів та логістики з метою примусу противника до припинення агресивної війни проти України.