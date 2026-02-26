НБУ випустить оновлену банкноту 100 гривень у 2026 році

У 2026 році Національний банк України планує випустити в обіг модифіковану банкноту номіналом 100 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону.

За його словами, ще у серпні 2024 року НБУ розпочав випуск оновлених банкнот із доповненим дизайном. На них розмістили гасло сучасної України «Слава Україні! Героям слава!».

В обіг уже введені модифіковані банкноти номіналом 50, 500 та 1000 гривень. Минулого року з’явилися оновлені 20 гривень, а з 25 лютого цього року в межах планового випуску введено 200 гривень із цим гаслом.

Інші елементи дизайну та захисту банкнот залишилися без змін, так само як описи та зображення. За словами Проходи, найближчим часом НБУ завершить процес оновлення серії та додатково повідомить про введення в обіг модифікованих 100 гривень.

Також посадовець зазначив, що Нацбанк вивчає та впроваджує світовий досвід у сфері дизайну й захисту банкнот. Крім того, модифіковані банкноти номіналом 20 і 50 гривень, які вже перебувають в обігу, були залаковані, що дозволить їм служити довше.