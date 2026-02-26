Більшість полонених окупантів підтримують війну, третина готова знову воювати — дослідження

Понад дві третини російських військовополонених переконані, що війна Росії проти України є виправданою та необхідною, а більш як 40% не сприймають українців як повноцінних людей. Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на результати дослідження громадської організації LingvaLexa.

Дослідження проводили за підтримки Офісу генпрокурора України та у партнерстві з European Association of Military Social Psychology, Київською школою економіки й адвокатським об’єднанням Mitrax. Середній показник сприйняття легітимності так званої «СВО» становив 35,81%, що відповідає помірному рівню, водночас 68,29% опитаних вважали війну певною мірою законною, виправданою та необхідною.

Серед полонених, які довіряють російській пропаганді, приблизно 88% заявили, що вторгнення було виправданим, тоді як серед тих, хто не поділяє пропагандистських наративів, таку позицію висловили 51%. Близько 13% респондентів, які вірять пропаганді, назвали війну повністю виправданою та необхідною, тоді як серед скептиків цей показник становив 2%, що, за оцінкою дослідників, свідчить про психологічно значущу різницю.

Загалом у кремлівські наративи вірять у середньому 47,61% полонених, при цьому щонайменше в один пропагандистський меседж вірять 76,95%. Крім того, 42,94% опитаних заявили, що пересічний українець нібито не є повноцінною людиною, а рівень «розвиненості» українців вони оцінили у 88% порівняно з іншими народами.

32,71% респондентів заявили про намір повторно вступити до лав Збройних сил РФ після звільнення, 28,92% готові повернутися у небойові підрозділи, а 22,29% зазначили певну ймовірність повторної участі у бойових діях. Серед тих, хто сильно вірить у пропаганду, частка готових знову вирушити на фронт становить 33%, тоді як серед тих, хто вірить слабо, — 17%.

Щодо добровільної здачі в полон, серед переконаних прихильників пропаганди цей показник становив близько 9%, тоді як серед тих, хто не довіряє пропаганді, — приблизно 15%. Дослідження методом стандартизованих друкованих анкет охопило 1060 російських військовополонених, середній вік яких становить 39 років.