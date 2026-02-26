РФ запустила по Україні 39 ракет та 420 БпЛА

У ніч на 26 лютого, починаючи з 18:00 25 лютого, РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну ракетами різних типів та 420 ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 406 повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання балістичних ракет і дронів на 32 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Сьогодні вночі росіяни атакували Україну:

2 протикорабельними ракетами “Циркон” із ТОТ АР Крим;

11 балістичними ракетами “Іскандер-М”/С-400 із Брянської, Ростовської областей;

24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску – Вологодська область);

2 керованими авіаційними ракетами Х-69;

420 ударними БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим; близько 280 із них – “шахеди”.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито та подавлено дві протикорабельні ракети “Циркон”, чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, дві керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 російських дронів різних типів.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на 15 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.