        РФ запустила по Україні 39 ракет та 420 БпЛА

        Галина Шподарева
        26 Лютого 2026 10:36
        Запуск ракети "Циркон" / Фото: opk.com.ua
        Запуск ракети "Циркон" / Фото: opk.com.ua

        У ніч на 26 лютого, починаючи з 18:00 25 лютого, РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну ракетами різних типів та 420 ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 406 повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання балістичних ракет і дронів на 32 локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Сьогодні вночі росіяни атакували Україну:

        • 2 протикорабельними ракетами “Циркон” із ТОТ АР Крим;
        • 11 балістичними ракетами “Іскандер-М”/С-400 із Брянської, Ростовської областей;
        • 24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску – Вологодська область);
        • 2 керованими авіаційними ракетами Х-69;
        • 420 ударними БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим; близько 280 із них – “шахеди”.

        Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито та подавлено дві протикорабельні ракети “Циркон”, чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, дві керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 російських дронів різних типів.

        Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на 15 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.


