На Львівщині прокурор окружної прокуратури скоїв смертельну ДТП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру прокурору Шептицької окружної прокуратури, який напередодні вчинив дорожньо-транспортну пригоду на Львівщині, що призвела до загибелі неповнолітньої дівчини.

За словами Генпрокурора, його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

Руслан Кравченко зазначив, що тримає розслідування цієї справи на особистому контролі. З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції Офісу Генерального прокурора.

Реклама

Реклама

Унаслідок аварії загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат. З огляду на це до складу групи прокурорів включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора.

Слідчі ДБР встановили, що близько 19.00 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району автомобіль, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували до лікарні.

Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.

Наразі тривають необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

«Я завжди повторюю: закон є однаковим для всіх», — наголосив Генеральний прокурор.