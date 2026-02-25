Київ готується до березневих тристоронніх переговорів: у фокусі – відбудова та території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські переговірники у четвер зустрінуться з представниками США для обговорення післявоєнної відбудови, зокрема так званого «пакета процвітання». Зустріч відбудеться напередодні нового раунду тристоронніх переговорів за участі Росії, які очікуються у березні, повідомляє Reuters.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, який перебуває з візитом в Україні.

За словами Зеленського, Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше знайти шлях до завершення найбільшого в Європі конфлікту з часів Другої світової війни. Водночас позиції Києва та Москви залишаються далекими.

«На мою думку, складнощі зараз не на військовому рівні. Проблема полягає в політичній волі завершити цю війну та в питанні територій», — заявив президент.

Він зазначив, що тристоронні переговори можуть відбутися на початку березня. Уже в четвер, під час двосторонньої зустрічі України та США, планується підготовка економічних документів.

Зеленський також прокоментував заяви Росії про нібито спроби Києва отримати ядерну зброю, назвавши їх спробою політичного тиску в межах переговорного процесу. Президент наголосив, що Україна не має ядерної зброї, та закликав США відреагувати на, за його словами, небезпечну риторику Москви.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, зустрінеться у Женеві зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Одним із ключових елементів ширших переговорів щодо завершення війни залишається відбудова України після масштабних руйнувань, спричинених російськими ударами та бойовими діями на фронті. Київ розраховує залучити близько 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів протягом наступних 10 років для відновлення країни.

За останньою оцінкою Світового банку, оприлюдненою в понеділок, вартість відбудови економіки України становить приблизно 588 мільярдів доларів. Розрахунки базуються на даних за період із 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року.

Українська влада позиціонує країну як майбутнього члена Європейського Союзу та перспективний напрям для інвестицій. Водночас залучення значних коштів залежить від припинення вогню та укладення мирної угоди, що поки залишається невирішеним питанням.

Зеленський додав, що під час зустрічі з американськими представниками також обговорюватимуться деталі обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Минулого тижня українська та російська делегації провели у Женеві третю цього року зустріч за посередництва США, однак не досягли прориву щодо ключових питань, зокрема територіальних.

Росія наполягає, що Україна має передати їй остаточні 20% індустріалізованої та укріпленої частини Донецької області, які залишаються під контролем Києва. Українська сторона заявляє, що не відмовиться від територій, за які загинули тисячі людей.