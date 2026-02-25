Україна заявила рекордний склад на Паралімпіаду-2026: у списку 35 спортсменів

Збірна України визначила остаточний склад на зимові Паралімпійські ігри-2026 у Мілані-Кортіні. До заявки увійшли 35 спортсменів, що є рекордним показником для країни на рівні Паралімпіад.

Українські спортсмени здобули 25 ліцензій на Ігри-2026 — це найкращий результат в історії України на Паралімпійських іграх. Раніше найбільше представництво було на Паралімпіаді-2014, коли країну представляли 23 атлети у трьох видах спорту.

У Мілані-Кортіні Україну представлятимуть 25 паралімпійців та 10 спортсменів-лідерів. Вони виступатимуть у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

У гірськолижному спорті Україна буде представлена вперше з 2014 року, а в сноубордингу — вперше з 2018-го. За медалі змагатимуться два дебютанти — Владислав Хільченко у сноубордингу та Максим Гелюта у гірськолижному спорті.

Загалом у складі команди дев’ятеро дебютантів. Окрім Гелюти та Хільченка, це Дмитро Середа, Григорій Шимко, Романа Любашева, Ілона Казік, Олександр Даниленко, Максим Мурашковський та Ігор Кравчук. Найдосвідченішими спортсменами у складі збірної є Олександра Кононова, Григорій Вовчинський і Оксана Шишкова, які брали участь у Паралімпіаді у Ванкувері-2010.

Зимова Паралімпіада-2026: склад збірної України