Коригував обстріли столиці, маскуючись під підрядника Сил оборони: СБУ викрила у Києві російського агента

Служба безпеки України затримала у Києві 59-річного підприємця, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських атак. Зловмисник під прикриттям виконання оборонних замовлень збирав інформацію про підприємства, що ремонтують військову техніку.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, підприємець готував серію повітряних атак РФ по українських компаніях, які ремонтують військовий транспорт.

“Щоб виявити локації таких підприємств, фігурант об’їжджав їхні адреси під виглядом укладання договорів на виробництво бронескла та узгодження техзавдань відповідних замовлень. Насправді, перебуваючи на території оборонних компаній, він позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів”, – розповіли в СБУ.

Надалі коригувальник мав приховано встановити на територіях потенційних “цілей” мінікамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужб. За допомогою замаскованих відеопристроїв окупанти сподівалися відстежити наслідки запланованих атак по українських об’єктах.

Як встановило розслідування, чоловік потрапив у поле зору росіян, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів. Під час обшуків у нього вилучено смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Також у затриманого виявлено договори з підприємствами, на які він намагався навести російську зброю.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.