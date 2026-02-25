        Події

        Авіакатастрофа в Туреччині: на трасу впав винищувач F-16, пілот загинув

        Галина Шподарева
        25 Лютого 2026 09:28
        У Туреччині в авіакатастрофі F-16 загинув пілот / Фото: TRT Haber
        У Туреччині в авіакатастрофі F-16 загинув пілот / Фото: TRT Haber

        25 лютого місті Баликесір у Туреччині зазнав катастрофи винищувач F-16, який виконував плановий політ. Унаслідок аварії пілот загинув, розпочато розслідування.

        Про це повідомляє видання Yeni Akit.

        Винищувач F-16, що входить до складу 9-го Командування головної реактивної авіабази, зазнав катастрофи під час виконання планового польоту з невстановленої причини. Авіакатастрофа сталася близько 00:50.

        Губернатор Баликесіра Ісмаїл Устаоглу повідомив, що літак зазнав катастрофи невдовзі після зльоту. У своїй заяві він зазначив, що один пілот загинув.

        У районі Наїплі округу Каресі, де сталася аварія, автомагістраль Ізмір–Стамбул перекрито для руху, роботи на місці тривають.

        Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що о 00:56 було втрачено радіозв’язок і дані відстеження з літаком F-16, який злетів із Баликесіра. У результаті пошуково-рятувальних робіт на місці падіння літака виявлено тіло пілота. Причину аварії встановлюватиме комісія з розслідування авіакатастроф.

        Місце падіння літака в Туреччині / Фото: TRT Haber

