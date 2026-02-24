Борис Джонсон назвав помилкою неприйняття України до НАТО у 2008 році

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає помилкою те, що Україну не прийняли до НАТО ще у 2008 році. Про це він заявив в інтерв’ю Lb.ua.

«Я думаю, найбільша помилка була ще у 2008 році — коли Україну не взяли до НАТО. Потрібно було прийняти Україну до НАТО. І зробити це значно швидше. Якби Україна була в НАТО, Путін не розпочав би вторгнення у 2014 році», — сказав Джонсон.

Він зазначив, що НАТО «дає чіткість і простоту». За словами ексглави британського уряду, Альянс означає, що територія країни-члена захищається 32 державами під «парасолькою» США — найбільшим військовим союзом, який коли-небудь існував.

«Якщо ви нападаєте на цю територію, ви вступаєте у війну з усіма 32 країнами, включно зі Сполученими Штатами», — пояснив Джонсон.

Він погодився, що, попри членство в Альянсі, деякі країни зазнавали гібридних атак з боку Росії, однак прямих нападів на держави НАТО не відбувалося.

«Покажіть, коли за останні 80 років на країну НАТО було здійснено напад… Тому й кажу: Україна мала бути частиною НАТО. Це дає чіткість прикордонній державі, якою є Україна. Проблема — у фундаментальній невизначеності… Я вважаю помилкою, коли європейські країни та США кажуть, що членство України в НАТО більше не розглядається. Це величезна помилка», — додав Джонсон.