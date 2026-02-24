У Росії відкрили справу проти засновника Telegram Павла Дурова — росЗМІ

Російські державні ЗМІ з посиланням на матеріали ФСБ повідомили про порушення кримінальної справи проти засновника Telegram Павла Дурова за статтею про сприяння терористичній діяльності.

У публікаціях стверджується, що Telegram нібито використовувався для координації злочинів, зокрема згадується теракт у «Крокус Сіті Холі» та вбивство Дар’ї Дугіної. Також заявляється, що з 2022 року через платформу було скоєно низку злочинів, а компанія не виконувала вимоги російської влади щодо протидії незаконному контенту.

Сам Дуров, за повідомленнями низки медіа, підтвердив інформацію про порушення справи та заявив, що вважає це спробою обмежити доступ росіян до Telegram і тиском на свободу слова.

Незалежного міжнародного підтвердження факту порушення кримінальної справи наразі немає.