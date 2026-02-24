У Запоріжжі агент РФ намагався влаштуватися на роботу до оборонного заводу

Служба безпеки затримала у Запоріжжі агента ФСБ, який намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб передавати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

Про це повідомили в СБУ.

Завербований росіянами працівник запорізького комбінату під виглядом пошуку нової роботи прийшов на співбесіду до одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. При ознайомчій зустрічі агент одразу почав розпитувати про систему захисту режимного об’єкта під час повітряних тривог.

“Перебуваючи на території виробничого цеху, він намагався отримати інформацію про наявність антидронових сіток всередині та засобів ППО за периметром промзони”, – розповіли в СБУ.

Також шпигун додатково обходив місто, фіксував локації і фотографував фасади інших підприємств, що виконують оборонні замовлення. За даними слідства, зібрані дані він накопичував на своєму смартфоні та робив з них агентурні “доповіді” куратору. Для комунікації з російським спецслужбістом фігурант використовував анонімний чат у месенджері.

Листування агента РФ / Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.