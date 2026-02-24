        Події

        Масове отруєння дітей у розважальному центрі Львова: відкрито кримінальне провадження

        Галина Шподарева
        24 Лютого 2026 12:26
        ТРЦ, де отруїлися діти / Фото: Львівська обласна прокуратура
        У Львові після відвідин розважального центру за медичною допомогою звернулася 21 людина, з них 18 — діти. У постраждалих діагностовано гостру кишкову інфекцію.

        Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

        Встановлено, що напередодні постраждалі відвідували один із дитячих розважальних центрів міста. Після цього вони звернулися по медичну допомогу з ознаками гострої кишкової інфекції.

        “У всіх симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазова блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів — середньої важкості”, — уточнили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

        Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

        Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили зразки харчових продуктів та відібрали змиви для проведення лабораторних досліджень.

        Зразки харчових продуктів / Фото: Львівська обласна прокуратура

