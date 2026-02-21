Смерть дитини в Нікополі: мачуху підозрюють у смертельному побитті 1о-річної дівчинки

У Нікополі померла 10-річна дівчинка, яку з тяжкими травмами доставили до реанімації міської лікарні. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, 19 лютого о 17:30 дитину без свідомості привезли до медзакладу. Лікарі діагностували внутрішньочерепну гематому, закриту черепно-мозкову травму та мозкову кому. Через кілька годин дівчинка померла.

23-річна мачуха спочатку заявляла, що дитина впала на вулиці. Згодом змінила версію та повідомила, що вдарила дівчинку через те, що та взяла її косметику, після чого дитина нібито впала й ударилася об підлогу.

Водночас, за даними слідства, зовнішній стан дитини свідчив про тривале насильство. У дівчинки виявили численні синці й гематоми, рвані рани на шиї від нігтів, а також сліди ударів різного ступеня давності.

Згодом підозрювана визнала, що застосовувала фізичне насильство, пояснюючи це тим, що дитина «не слухалася» та є їй «нерідною».

Батько під час трагедії перебував на роботі. За його словами, він не помічав у стані доньки ознак, які могли б викликати занепокоєння. Родина не перебувала на обліку соціальних служб. Через дистанційне навчання фізичний стан дитини також залишався поза увагою педагогів.

Підозрювану затримано. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть дитини. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також розпочато кримінальне провадження за ст. 166 КК України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Перевіряються обставини можливого катування.

У родині є ще двоє малолітніх дітей 2022 та 2024 років народження. За інформацією прокуратури, їхній стан задовільний, вони перебувають із батьком, а їхня безпека перебуває під контролем.

Генеральний прокурор наголосив, що захист прав дітей є одним із його пріоритетів, і підкреслив, що насильство над дітьми є неприйнятним, а покарання має бути максимальним.