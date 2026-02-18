Схема на 154,8 млн грн: постачальник підмінив балістичні окуляри для ЗСУ небезпечною підробкою

Директор приватного підприємства підозрюється у заволодінні 154,8 млн грн бюджетних коштів шляхом постачання Міністерству оборони балістичних окулярів-масок неналежної якості. Підозрюваний перебуває за кордоном, вживаються заходи для оголошення його у розшук.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, компанія у квітні 2023 року уклала державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції, надавши сертифікат відповідності від німецького виробника, щоб формально відповідати вимогам закупівлі.

Товари були поставлені та прийняті Міністерством оборони, а супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала встановленим вимогам. Однак згодом за оперативними даними митниці встановлено, що підприємство ввезло від офіційного іноземного виробника лише 2 тисячі окулярів, тоді як решта походження наразі не встановлена. Уся партія була поставлена під виглядом оригінальної німецької продукції.

Комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція мала витримувати такий вплив.

Генпрокурор наголосив, що військові використовують такі окуляри для захисту очей під час бойових дій, тому неналежна якість становить пряму загрозу життю та здоров’ю захисників.

Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За даними слідства, фігурант виїхав за межі України після того, як у січні було оголошено підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібною схемою постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн грн. Обидві компанії, за інформацією правоохоронців, підконтрольні одній особі, яку оголошено у міжнародний розшук.