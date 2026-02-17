        Політика

        Завершився перший день тристоронніх переговорів у Женеві: Умєров підбив підсумки

        Галина Шподарева
        17 Лютого 2026 20:27
        Переговори України, Росії та США в Женеві, 17 лютого 2026 р. / Фото: Рустем Умєров
        Переговори України, Росії та США в Женеві, 17 лютого 2026 р. / Фото: Рустем Умєров

        У Швейцарії завершився перший день тристоронніх переговорів України, Росії та США, які проходять в Женеві. Після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за окремими напрямами.

        Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

        Сьогодні переговорні команди були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

        “І політичний, і військовий блоки завершили роботу. Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі”, – йдеться в повідомленні.

        Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні доповідатимуть Президенту України, а завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.


