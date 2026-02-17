Завершився перший день тристоронніх переговорів у Женеві: Умєров підбив підсумки

У Швейцарії завершився перший день тристоронніх переговорів України, Росії та США, які проходять в Женеві. Після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за окремими напрямами.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Сьогодні переговорні команди були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

“І політичний, і військовий блоки завершили роботу. Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі”, – йдеться в повідомленні.

Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні доповідатимуть Президенту України, а завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.