На Львівщині затримали митника та прикордонника, які переправляли чоловіків за кордон за паспортами померлих

Працівники ДБР викрили на Львівщині інспектора митниці, прикордонника та їхнього спільника, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Для виїзду використовували паспорти осіб віком понад 60 років, зокрема померлих родичів, а вартість “послуги” становила близько 15 тисяч доларів з людини.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, організував схему митник, який підшуковував чоловіків призовного віку. До реалізації він залучив прикордонника та знайомого, який мав законні підстави для виїзду за кордон за станом здоров’я.

“Останній доставляв чоловіків автомобілем до пункту пропуску “Нижанковичі — Мальховичі”. Під час контролю відбувалася підміна документів: замість власних паспортів використовували паспорти осіб віком понад 60 років, зокрема 70-річного померлого батька митника та 77-річного родича водія”, — розповіли в ДБР.

Після внесення прикордонником недостовірних даних до інформаційної системи автомобіль перетинав кордон. На території Польщі чоловіки користувалися своїми справжніми документами.

Наразі встановлено чотирьох осіб, які незаконно виїхали за кордон, серед них — військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Перевіряється причетність до переправлення ще двох осіб.

Вартість “послуги” становила близько 15 тис. доларів з людини. Задокументовано, що прикордонник отримав 15 тис. доларів за трьох осіб, переправлених у грудні 2025 року. Під час обшуків вилучено паспортні документи, мобільні телефони, два транспортні засоби, зокрема Tesla, та інші речові докази. Вирішується питання про арешт вилученого майна.

Затриманих підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Митнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 1,6 млн грн застави та відсторонено від виконання службових обов’язків. Цивільному спільнику теж обрано запобіжний захід — варта із заставою у понад 884 тис грн.