ЗСУ уразили вертоліт Ка-27 у Криму та три пункти управління БпЛа

У ніч на 17 лютого в районі населеного пункту Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українські військові завдали удару по корабельному багатофункціональному вертоліту Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ .

Сили оборони уразили корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму. Також завдано ударів по трьох пунктах управління безпілотниками противника в Запорізькій області та Курській області РФ.