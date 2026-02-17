        Суспільство

        ЗСУ уразили вертоліт Ка-27 у Криму та три пункти управління БпЛа

        Галина Шподарева
        17 Лютого 2026 14:58
        Вертоліт Ка-27 / Фото: Генштаб ЗСУ
        Вертоліт Ка-27 / Фото: Генштаб ЗСУ

        Сили оборони уразили корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму. Також завдано ударів по трьох пунктах управління безпілотниками противника в Запорізькій області та Курській області РФ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        У ніч на 17 лютого в районі населеного пункту Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українські військові завдали удару по корабельному багатофункціональному вертоліту Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.

        Окрім того, 16 лютого уражено три пункти управління БпЛА окупантів:

        • у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
        • у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);
        • у районі населеному Затишшя (ТОТ Запорізької області).

        Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.


