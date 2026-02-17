ЗСУ уразили вертоліт Ка-27 у Криму та три пункти управління БпЛа

Сили оборони уразили корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму. Також завдано ударів по трьох пунктах управління безпілотниками противника в Запорізькій області та Курській області РФ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
У ніч на 17 лютого в районі населеного пункту Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українські військові завдали удару по корабельному багатофункціональному вертоліту Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.
Окрім того, 16 лютого уражено три пункти управління БпЛА окупантів:
- у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
- у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);
- у районі населеному Затишшя (ТОТ Запорізької області).
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.