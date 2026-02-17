AFP: Майстерні протезів у росії заповнюються “ветеранами війни” проти України

У Росії майстерні з виготовлення протезів дедалі більше заповнюються пораненими військовими, які повертаються з фронту війни проти України. Серед них — колишній боєць приватної військової компанії «Вагнер» Дмитро, який після втрати ноги на полі бою знову навчився ходити завдяки новому протезу, пише AFP.

54-річний чоловік раніше воював у Сирії та на боці підтримуваних Москвою бойовиків на сході України ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він розповів, що підрозділ, у якому він перебував, зазнав бомбардування під час спроби переправитися через Дніпро, після чого його праву ногу відірвало. Через важкі поранення черевної порожнини він провів вісім місяців у лікарні та ще рік пересувався на візку.

За оцінками незалежних дослідників і західних розвідок, кількість убитих і поранених російських військових становить сотні тисяч, хоча офіційна Москва таких даних не розкриває. Державна статистика свідчить, що у 2024 році в країні видали на 60 тисяч більше протезів, ніж у 2021-му, що означає зростання на 65%.

Реклама

Реклама

Керівник приватної майстерні під Санкт-Петербургом Михайло Московцев зазначає, що поранення колишніх військових легко відрізнити, зокрема за характерними травмами від мінних вибухів. За його словами, у роботі він не ставить запитань про обставини втрати кінцівок, а сучасні протези можуть коштувати до п’яти мільйонів рублів.

Російські ветерани можуть обирати між державними та приватними закладами реабілітації, а також отримують грошові виплати залежно від тяжкості поранень. Один із поранених повідомив, що отримав три мільйони рублів компенсації.

Влада Росії одночасно перебудовує економіку та суспільство під потреби війни, пропонуючи високі зарплати військовим і заохочуючи ветеранів до роботи в органах влади та державних структурах. Водночас зростають побоювання щодо можливих соціальних проблем через повернення великої кількості поранених із фронту.

Інший колишній військовий, який втратив ногу під час удару безпілотника в Бахмуті у 2024 році, заявив, що не шкодує про участь у бойових діях і знову зробив би той самий вибір.