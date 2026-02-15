У росії збудують найбільший слідчий ізолятор в Європі

Федеральна служба виконання покарань росії планує збудувати у Солнечногорському районі Московської області слідчий ізолятор на чотири тисячі місць. Проєкт уже отримав позитивний висновок державної експертизи, а завершення будівництва заплановане до 2032 року.

Як повідомляє Інтерфакс, позитивний висновок на проєкт видала Главдержекспертиза рф, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру висновків експертизи проєктної документації об’єктів капітального будівництва. Державним замовником у межах федеральної цільової програми виступає ФСВП росії, а проєктну документацію підготувало ТОВ «А-ПРОЕКТ.К».

Згідно з реєстром, раніше Главдержекспертиза двічі надавала негативні висновки щодо цього будівництва — у березні та серпні 2025 року. За інформацією джерела, знайомого із ситуацією, початок робіт запланований на поточний рік, а завершити спорудження ізолятора планують у 2032 році.

