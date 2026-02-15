На Харківщині поховали трьох діточок та їхнього тата, які загинули внаслідок російського удару по Богодухову

13 лютого у Сковородинівці на півночі Харківської області попрощалися з Григорієм Шикулою та його трьома дітьми, загиблими внаслідок російського удару по Богодухову ввечері 10 лютого, повідомляє Суспільне. Дворічні близнюки Іван та Владик і однорічна Мирослава загинули разом із батьком через влучання безпілотника в їхній приватний будинок. З родини вижила вагітна дружина Григорія Ольга Крівогуб.

Поховання відбулося у рідному селі Григорія Сковородинівці.

Прощання з Григорієм Шикулою та його трьома дітьми, Сковородинівка, Харківська область, 13 лютого 2026 року / Фото Суспільне

Попрощатися із загиблими і підтримати близьких прийшли жителі Сковородинівки, голови обох громад — Богодухівської та Золочівської, а також ветерани — друзі й побратими братів Шикула.

Григорій Шикула став 114 захисником, якого поховали у громаді.

Близько 23:30 10 лютого російський безпілотник типу “Герань-2” влучив у приватний будинок в місті Богодухові Харківської області. Внаслідок влучання загинули 34-річний демобілізований військовий Григорій Шикула і троє його дітей: дворічні близнюки Іван та Владик, й однорічна Мирослава.

Удар пережила його 34-річна дружина Ольга Крівогуб: вона спала в іншій кімнаті, її відкинуло вибухом на дах сусіднього будинку. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності, через влучання зазнала вибухового поранення, черепно-мозкової травми, контузії та опіків.