Зеленський у Мюнхені обговорив із Рубіо фронт, енергетику та переговори в Женеві

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на українську енергосистему.

За словами глави держави, сторони обговорили, як допомогти Україні захищати життя людей під час зимових холодів і посилити стійкість країни. Окрему увагу приділили дипломатичному процесу врегулювання війни та майбутнім тристороннім зустрічам.

Зеленський наголосив на важливості результативності запланованих у Женеві переговорів і подякував Сполученим Штатам за конструктивний підхід. Також, за його словами, сторони торкнулися питання послідовності подальших кроків, зокрема необхідності просування у сфері гарантій безпеки та економічного відновлення України.

Після зустрічі Марко Рубіо повідомив у соцмережі X, що обговорив із Зеленським питання безпеки України та поглиблення оборонного й економічного партнерства. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп прагне знайти рішення, яке назавжди покладе край кровопролиттю.

Україна наполягає, що будь-яка угода про припинення війни має передбачати надійні гарантії безпеки від США та інших західних союзників, які унеможливлять повторне вторгнення Росії. Водночас, за даними джерел Politico, Сполучені Штати не планують підписувати відповідну угоду, доки Київ і Москва не досягнуть домовленостей щодо умов завершення війни.

Новий раунд переговорів делегацій України, США та Росії щодо припинення бойових дій має відбутися 17–18 лютого в Женеві.