Генштаб пояснив порядок розподілу військових після СЗЧ

Генеральний штаб заявив, що система комплектування ЗСУ побудована так, що насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу. Про це йдеться у відповіді Генштабу на запит hromadske.

У Генштабі роз’яснили, що батальйони резерву, куди прибувають військові із СЗЧ під час переведення, не враховують рекомендаційні листи від військових частин забезпечення й направляють таких військових до підрозділів пріоритетного комплектування. Водночас рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особовим складом, як і раніше, приймаються і враховуються.

У відповіді також зазначили, що Генштаб не пояснив, які саме підрозділи наразі належать до переліку пріоритетного комплектування.

Реклама

Реклама

Крім того, Генштаб запевнив, що військові, які бажають повернутися з першого СЗЧ, як і раніше, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно звертаються з клопотанням до слідчого, прокурора або суду про намір повернутися до своєї або іншої військової частини.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою зобов’язує невідкладно поновити такого військовослужбовця на службі та зобов’язує не пізніше ніж протягом 72 годин прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження проходження служби.