Сили оборони уразили катер БК-16, РЛС і склад боєприпасів у Криму та на півдні

Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів у Криму, Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За інформацією Генштабу, 12 лютого 2026 року в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованій території Криму було уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника. Того ж дня в районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію РСП-10.

Крім того, у районі Приморська на тимчасово окупованій території Запорізької області 12 лютого уражено вузол зв’язку російських окупантів. А 13 лютого в районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.