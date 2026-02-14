        Події

        Сили оборони уразили катер БК-16, РЛС і склад боєприпасів у Криму та на півдні

        Сергій Бордовський
        14 Лютого 2026 12:09
        Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
        Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів у Криму, Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

        За інформацією Генштабу, 12 лютого 2026 року в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованій території Криму було уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника. Того ж дня в районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію РСП-10.

        Крім того, у районі Приморська на тимчасово окупованій території Запорізької області 12 лютого уражено вузол зв’язку російських окупантів. А 13 лютого в районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога.

        Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.


