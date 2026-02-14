У Миколаєві через атаку сталася аварійна зупинка ТЕЦ: знеструмлено місто та частину району

Уночі на Миколаївщині через вчорашню атаку росіян стався збій у системі електропостачання. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, було знеструмлено Миколаїв і частину населених пунктів Миколаївського району, сталася аварійна зупинка Миколаївської ТЕЦ.

За його словами, частково на генератори перейшли об’єкти «Миколаївводоканал» та «Миколаївоблтеплоенерго». Енергетики та тепловики працювали всю ніч, і станом на 07:15 усіх споживачів заживлено. Водночас відновлювальні роботи триватимуть протягом усього дня.