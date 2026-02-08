Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію: Київ і Київщина повертаються до графіків відключень

У Києві та Київській області відновлюють застосування тимчасових графіків відключень електроенергії. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після складного періоду.

У Києві повертаються до тимчасових графіків відключень електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК, зазначивши, що попри значний дефіцит електрики енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в столиці.

Також у компанії повідомили, що ситуацію вдалося вирівняти і в Київській області. Завдяки цьому з’явилася можливість знову застосовувати погодинні графіки відключень.

Енергетики наголошують, що продовжують працювати в складних умовах, щоб утримувати баланс в енергосистемі та мінімізувати обмеження для споживачів.