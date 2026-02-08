Зеленський запровадив санкції проти криптомережі А7, через яку фінансували виробництво ракет РФ

Президент Володимир Зеленський увів у дію нові санкційні рішення РНБО щодо 66 фізичних і 62 юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом та фінансовою інфраструктурою РФ. Окремий акцент зроблено на криптовалютних схемах фінансування виробництва ракет.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Перший санкційний указ спрямований на обмеження можливостей російського військово-промислового комплексу та охоплює 24 фізичні і 27 юридичних осіб. Йдеться, зокрема, про компанії, які постачають товари для виробництва деталей російських ракет і дронів, що використовувалися під час ударів по Україні. Без іноземних компонентів їх виготовлення було б неможливим.

Реклама

Реклама

Другий указ стосується фінансової інфраструктури РФ та осіб, які допомагають обходити санкції України, Євросоюзу і США. До цього пакета увійшли 42 фізичні та 35 юридичних осіб.

Зокрема, під санкції потрапила екосистема криптовалютної мережі А7, через яку оплачувалися поставки компонентів для виробництва російських ракет. Обмеження також застосовано до асоціації, що забезпечує функціонування російського крипторинку та промисловий майнінг, а також до операторів розрахунків, власників криптовалют і криптообмінників.

Частина ухвалених рішень увійде до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, який перебуває на фінальній стадії підготовки та може бути ухвалений наприкінці місяця.

В Офісі президента наголосили, що санкційна політика України спрямована на системне обмеження можливостей російського ВПК і фінансування виробництва озброєння.