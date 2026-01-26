Попри спротив Угорщини й Словаччини ЄС заборонив імпорт російського газу

Країни Європейського Союзу надали остаточне схвалення плану повної заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. Рішення робить юридично обов’язковою відмову ЄС від енергетичної співпраці з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Reuters.

Міністри держав ЄС затвердили відповідний закон на засіданні в Брюсселі в понеділок. Проти проголосували Угорщина та Словаччина, однак рішення було ухвалене кваліфікованою більшістю, що дозволило обійти заперечення цих країн.

Угорщина вже заявила, що оскаржуватиме рішення в Суді Європейського Союзу. Обидві країни залишаються значною мірою залежними від російських енергоносіїв і виступають за збереження тісних зв’язків із Москвою.

Згідно з ухваленим планом, ЄС припинить імпорт російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року, а постачання трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року. Документ передбачає можливість перенесення крайнього терміну до 1 листопада 2027 року, якщо окрема країна матиме труднощі із заповненням газових сховищ перед опалювальним сезоном.

До початку повномасштабної війни Росія забезпечувала понад 40% потреб Євросоюзу в газі. За останніми даними ЄС, у 2025 році частка російського газу скоротилася приблизно до 13%.