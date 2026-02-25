Україна та США готуються до нового раунду переговорів: Зеленський провів розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. У дзвінку також взяли участь представники американської сторони — Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

За словами глави держави, українська та американська команди активно працюють над підготовкою переговорного процесу. Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля та залученість до роботи, спрямованої на завершення війни.

Окремо сторони відзначили важливість програми PURL. Президент наголосив, що ця зима стала найскладнішою для України, однак ракети для систем протиповітряної оборони, які держава може закуповувати у США, допомагають долати виклики та захищати життя людей.

Під час розмови обговорили питання, над якими українські представники працюватимуть у Женеві на двосторонній зустрічі. Також ішлося про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на початку березня.

Українська сторона розраховує, що ця зустріч дозволить перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Зеленський зазначив, що саме такий формат може дати змогу вирішити складні й чутливі питання та наблизити завершення війни.