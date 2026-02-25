З 1 березня пенсії та страхові виплати зростуть на 12,1% – Свириденко

З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців буде проіндексовано на 12,1%. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у дописі в соціальній мережі.

За її словами, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати доходи громадян в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років, що, як зазначається, відновлює справедливість для пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під перерахунок.

Перерахунок здійснюватиметься автоматично та охопить майже всі основні види пенсій: за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, державних службовців і науковців.

Реклама

Реклама

Окрім цього, буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, а також страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого страхового стажу та/або заробітної плати.

Усі виплати, як наголошується, забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. За словами премʼєр-міністерки, держава продовжує виконувати соціальні зобов’язання та забезпечувати своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни.