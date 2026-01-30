Лубінець заявив, що понад мільйон пенсіонерів-ВПО залишилися без виплат у січні

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб масово залишилися без пенсійних виплат у січні. Причиною стала нова процедура підтвердження, про яку людей належним чином не поінформували.

Про це він написав у Facebook.

За словами Лубінця, на обліку перебуває понад 1,3 мільйона пенсіонерів-ВПО, і з початку року до нього надходять численні звернення щодо припинення виплат органами Пенсійного фонду України.

Лубінець зазначив, що для отримання пенсії пенсіонери мали пройти процедуру підтвердження факту, що вони не отримують виплати від органів РФ. Це вимагало авторизації на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням електронного підпису «Дія.Підпис» через застосунок «Дія».

Омбудсман наголосив, що більшість пенсіонерів не мають навичок користування смартфонами або електронними підписами, тому були змушені фізично звертатися до відділень Пенсійного фонду. Він навів особистий приклад своєї матері — пенсіонерки з Волновахи, яка законно отримувала українську пенсію, але у січні не одержала виплату через те, що не пройшла онлайн-ідентифікацію.

За словами Лубінця, виплати призупиняли не через порушення чи втрату права, а через відсутність належного інформування про нові вимоги. У такій самій ситуації опинилися тисячі людей, які дізналися про необхідність додаткової верифікації вже після того, як кошти не надійшли на рахунки. Це призвело до черг, паніки та фактичного перевантаження органів Пенсійного фонду.

Омбудсман підкреслив, що проблема полягає не в пенсіонерах, а в перекладанні обов’язку перевірки інформації з держави на самих людей без належного пояснення. Він заявив, що інформаційна кампанія фактично провалена, а права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недосконалу бюрократичну процедуру.

Лубінець повідомив, що звернувся до уряду з вимогою спростити механізм підтвердження, продовжити строки верифікації, належно поінформувати пенсіонерів та використовувати вже наявні державні реєстри замість запровадження нових складних процедур. Він наголосив, що для більшості пенсіонерів пенсія є єдиним джерелом існування, і держава зобов’язана гарантувати це право.